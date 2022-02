Maclodio, 20enne con l’auto nel canale: illesa

(red.) Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi l’incidente avvenuto nella mattinata di martedì 15 febbraio tra Maclodio e Corzano, nella Bassa bresciana.

Una vettura alla cui guida vi era una ragazza di 20 anni, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada finendo nel canale attiguo alla carreggiata. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 83,700.

La giovane conducente è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi del sinistro e i vigili del fuoco volontari di Chiari che hanno rimosso il mezzo incidentato. Non si rilevano conseguenze sul traffico.