Alfianello, rogo alla Rpf: Procura dispone sequestro

Per accertare le cause dell'incendio scoppiato nell'azienda di via Mazzini e per verificare eventuali rischi per la salute e l'ambiente.

(red.) La Procura di Brescia ha disposto il sequestro del capannone della Rpf Srl di Alfianello, andato a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì.

Sotto la lente le eventuali esalazioni nocive emesse nel rogo, che ha bruciato la plastica contenuta nello stabilimento che si occupa di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, destinati al riciclo. In via Mazzini, nella mattinata di giovedì, sono ancora sul posto i vigili del fuoco, per concludere le operazioni di bonifica del sito. Da accertare le cause dell’incendio che potrebbe avere avuto conseguenze a livello ambientale, per le diossine che si sprigionano con la combustione della plastica.