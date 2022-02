Alfianello, brucia materiale plastico alla R.P.F.

(red.) Ancora un rogo in un’azienda bresciana. Dopo le fiamme scaturite all’terno di una carpenteria metallica a Visano, nella Bassa, martedì 8 febbraio, un incendio ha interessato la R.P.F. di Alfianello.

Sette squadre dei vigili del fuoco di Brescia si sono recate in via Mazzini dove, dalla notte, sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo. Ad andare a fuoco del materiale plastico.

La ditta si occupa di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, destinati al riciclo.

Al momento non è stata rilevata alcuna allerta di tipo ambientale ad opera dei tecnici Arpa presenti nel sito.

Non si registrano nè feriti nè casi di intossicazione. Da accertare le cause dell’incendio.