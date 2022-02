Orzinuovi, il vento strappa i cornicioni alla media “Corniani”

(red.) Le fortissime raffiche di vento che stanno sferzando la Lombardia hanno lasciato conseguenze anche nel Bresciano.

Ad Orzinuovi, nella Bassa, alcune lamiere del tetto della scuola media «Corniani» si sono staccate mentre gli studenti erano a lezione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e di Chiari per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio, sul lato Nord est, dal quale si erano staccate le scossaline poste a protezione del cornicione.

Nella giornata di martedì è previsto l’intervento degli addetti per la rimozione del materiale che ha ceduto, successivamente il Comune dovrà mettere mano al portafoglio per sostituire le lamiere e ricollocare le scossaline divelte dal vento.

Dopo la ristrutturazione del 2010, che aveva riguardato tutti gli ambienti scolastici per una spesa di 3 milioni di euro, nel 2017 un altro imprevisto aveva interessato l’edificio: si erano staccati dei calcinacci dal soffitto di un corridoio ed erano state rifatte le controsoffittature, per un costo di circa 140 mila euro.