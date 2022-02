Mighetti (Europa Verde): “Inutile lo spostamento della Gambarina a San Gervasio”

(red.) “Tutti ormai sono al corrente dello sconsiderato progetto dell’ amministrazione di San Gervasio e cioè cancellare un tratto di più di 1 chilometro della roggia Gambarina deviandola e cementificarla tutta adducendo a scusante che i suoi argini sono pericolanti e soggetti a frane”, scrive Luigi Mighetti, coordinatore dei Verdi-Europa Verde San Gervasio Bresciano. “Verranno in quel luogo cavati più di 200.000 metri cubi di sabbia e ghiaia il cui valore espresso dalla loro geologa è di 3-4,50 euro il metro cubo (cifra ridicola se la rapportiamo al valore attuale). Questa invece è la relazione della geologa da noi incaricata, Simona Albini con studio a Brescia”.

“A seguito di alcuni sopralluoghi in momenti differenti dell’ anno”, scrive ancora Mighetti, “e come ben rilevabile dalla documentazione fotografica e video, si può osservare che non vi sono evidenze né dissesti delle sponde (erosioni, franamenti, cedimenti ecc.) e neppure criticità idrauliche dovute a esondazioni trattandosi di un corso d’ acqua regimato. Le sponde sono inerbite e stabili, Gli unici elementi carenti rilevanti sono le tane di animali lungo le sponde e la sezione ridotta dall’imbocco del manufatto per il passaggio della roggia sotto il parcheggio vicino al parco acquatico Le Vele”.

“Pertanto tutte le motivazioni addotte nel progetto per giustificare lo spostamento del corso d’ acqua sono inesistenti, infondate e fuorvianti”, è la conclusione dell’esponente di Europa Verde “Ma se il corso d’acqua fosse interessato da problematiche idrauliche/geologiche, la cosa più ovvia sarebbe quella di intervenire sul corso d’ acqua stesso per migliorarle e risolverle con opere di sistemazione (con i 100.000 euro avuti a fondo perduto dalla Regione ) senza bisogno di spostare la roggia Gambarina di oltre 1 chilometro. Infine lo spostamento è totalmente contrario agli indirizzi e alle norme tecniche di tutela e valorizzazione dei beni storici e culturali del paesaggio, perché cosi facendo si andrebbe anche a cancellare un patrimonio faunistico/ vegetale di importanza primaria”.

