Ex Metalli Capra Montirone: “La Provincia per la rigenerazione industriale”

(red.) Conclusa la fase uno della vicenda legata al fallimento della Metalli Capra con la vendita dei siti e degli stabilimenti di Castelmella e Montirone (circa 13 milioni gli euro incassati dai curatori fallimentari che andranno nella bonifica dell’impianto di Capriano del Colle), si parte ora con la fase due, ovvero con la conversione e rigenerazione dei sedimi industriali interessati.

In quest’ottica – come informa una nota di Palazzo Broletto – la Provincia di Brescia, con il vicepresidente Guido Galperti, unitamente all’amministrazione comunale di Montirone e al sindaco Filippo Spagnoli, “che hanno seguito da protagonisti da vicino e dall’inizio, con il Prefetto di Brescia, le fasi istruttorie della bonifica, hanno svolto in questi giorni un sopralluogo sul territorio, in vista dell’avvio delle procedure di voltura dell’Aia, Autorizzazione Integrale Ambientale”.

Il luogo produttivo della bassa, 40.000 metri quadrati di cui 10.000 coperti, appartenuto alla Raffineria Metalli Capra, è stato acquisito dalla Menoni Metalli srl di San Zeno, azienda bresciana attiva nel recupero e nel trattamento di metalli non ferrosi e ferrosi, al fine di garantirne la rivitalizzazione, il riuso e il riutilizzo nei procedimenti produttivi di fonderie, trafilerie, acciaierie. “Questi tipo di attività, a zero emissioni”, ha detto Galperti, “rientra a pieno titolo nel novero di quelle attività economiche che concretizzano le caratteristiche dell’economia circolare sempre più presente nel sistema produttivo bresciano”.