Montichiari, vandalizzato il gazebo all’hub della Fiera

(red.) Vandalismo a Montichiari (Brescia) dove ad essere preso di mira è stato il gazebo per i tamponi, allestito nel parcheggio del Centro Fiera e che sarebbe dovuto partire lunedì 7 febbraio, gestito dalla Farmacia Comunale 2.

La notizia è stata data dal sindaco Marco Togni sulla pagina Facebook dell’Amministrazione: «Non è dato sapere chi ha compiuto il deplorevole gesto, sicuramente al mondo esistono idioti appartenenti ad ogni fascia d’età che per futili ragioni di divertimento deviato o per insofferenza alle regole hanno come obiettivo unico quello di distruggere beni altrui. Al di là della denuncia verso ignoti che sarà depositata presso le forze dell’ordine, chiedo a chiunque abbia elementi che possano far risalire ai delinquenti che hanno compiuto tale gesto di comunicarcelo».

«Spendere energie, denaro, risorse, lavoro di volontari per andare incontro alle esigenze dei cittadini, in questo caso per l’effettuazione di tamponi comodamente in auto senza fare code in piedi al freddo e poi vedere il lavoro distrutto, mi fa passare la voglia di lavorare per la comunità» il duro commento del primo cittadino».

«Per conto mio- conclude il sindaco Togni- da socio unico della Montichiari Multiservizi, la Farmacia Comunale 2 può fare a meno di effettuare i tamponi in Drive through e i cittadini si arrangeranno altrove. Lascio a loro ogni decisione».