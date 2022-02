Castel Mella, morto dopo la lite con il figlio; “lesioni confermate”

(red.) C’è un legame causa-effetto tra le lesioni riscontrate sul corpo di Vittorio Andreoli, il 67enne morto dopo un litigio con il figlio Alberto, 46 anni, avvenuto nella notte tra lunedì a martedì a Castel Mella (Brescia)?

L’esame autoptico avrebbe dunque confermato la presenza di segni di violenza sul corpo dell’anziano, ma si tratta solo di un primo riscontro, ancora tutto da vagliare, su un eventuale nesso di causalità tra presunte botte e decesso.

L’esito dell’autopsia non è ancora stato reso noto, ma le indagini affidate ai carabinieri proseguono per determinare il contesto in cui è avvenuta la morte del 67enne, che era in cattivi rapporti con il figlio, tanto da averlo precedentemente denunciato per maltrattamenti.

Entrambi, padre e figlio, erano sottoposti alla misura dei domiciliari e Alberto, quella sera, non avrebbe dovuto trovarsi nell’abitazione paterna di via Solone Raccagni, essendo ristretto in un altro domicilio a Torbole Casaglia.

I vicini di casa hanno riferito che i litigi, con toni molto accesi, erano frequenti tra i due e anche quella sera padre e figlio avevano litigato, una prima volta, attorno alle 18, quindi il 46enne sarebbe tornato attorno alle 3 di notte a Castel Mella e qui si sarebbe riaccesa la discussione, poi culminata nel tragico epilogo.

Alberto Andreoli è stato arrestato ed il gip ha confermato la misura restrittiva nell’interrogatorio di garanzia nel quale l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Intanto, in attesa degli sviluppi sulla vicenda, la Procura ha dato il nulla osta per la sepoltura del 67enne, i cui funerali non sono ancora stati fissati.