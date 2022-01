Nutrie, Epis (Lega); “Provincia di Brescia si doti di un Piano di eradicazione”

(red.) “La popolazione è esasperata dall’esplosione dell’emergenza nutrie, animali altamente nocivi per la sicurezza e per l’igiene pubblica, per la biodiversità e per la sempre più preziosa risorsa idrica, per questo motivo è urgente che la Provincia di Brescia provveda al più presto a dotarsi del Piano di eradicazione, senza il quale i Comuni non possono intervenire in modo significativo, avvalendosi cioè di ditte specializzate oltre che dei volontari”. Così il Consigliere regionale Federica Epis commenta i sempre più numerosi avvistamenti di Myocastor coypus anche nelle aree urbane di tutta la bassa bresciana e principalmente nei comuni che gravitano sul bacino del fiume Oglio.

“Nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato Piano Nazionale di gestione della Nutria, che ha consentito a sua volta a Regione Lombardia di aggiornare il proprio Piano regionale di eradicazione – spiega il Consigliere del Carroccio – quindi ora tocca solo alla Provincia darne concreta attuazione con un proprio piano attuativo, che dovrà definire le procedure per l’organizzazione del servizio con e da parte dei Comuni, siamo in attesa di questo per poter procedere legalmente alle catture in tutte le situazioni”.

“Del resto a Orzinuovi dove sono assessore – continua l’esponente leghista – ho lavorato a questo problema fin dal giorno del mio insediamento, arrivando già nel 2020 a formare decine e decine di selecontrollori promuovendo un apposito corso erogato dal Comune in collaborazione con ASST Franciacorta, ma questi volontari hanno limitate possibilità di azione, che rendono difficili le catture soprattutto nei centri abitati”.

“Regione Lombardia ha già previsto un milione di euro con cui rimborsare i Comuni che nel 2022 organizzeranno l’attività di contenimento in collaborazione con le Province anche se – conclude Epis – restiamo sempre in attesa di un fondo nazionale senza il quale è impossibile coprire tutti i costi, in aumento di anno in anno insieme all’esponenziale aumento dei capi”.