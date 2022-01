Si rompe un tubo del gas, bloccata la Sp Gottolengo-Isorella

(red.) Chiusura della strada ed evacuazione per tre famiglia a causa della rottura di una tubatura del gas. E’ successo nella tarda mattinata di mercoledì 19 gennaio lungo la strada provinciale Gottolengo-Isorella, all’incrocio con via Solaro.

A causare il danno sarebbero stati i lavori per la posa della fibra ottica.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, due squadre del

nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco e i Vigili del fuoco di Verolanuova, ed il

gruppo di Protezione civile, in supporto.

Le operazioni per la messa in sicurezza dell’area nonchè per il ripristino della fornitura del gas si sono protratte a lungo, con l’intervento di due grossi mezzi “serbatoio” per garantire l’erogazione del gas a Gottolengo e alle frazioni limitrofe. Disagi si sono verificati anche sul fronte della viabilità, poichè la strada è rimasta inaccessibile fino alla tarda serata.