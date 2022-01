Seniga, l’ufficio postale trasferito in via Umberto I

(red.) L’Ufficio Postale di Seniga è stato trasferito dalla vecchia sede di Via Marconi 2/B alla nuova sede di via Umberto I, 38 dove ha riaperto nei giorni scorsi. La nuova sede di via Umberto offre ai cittadini una sala al pubblico più ampia e confortevole in grado di poter accogliere un numero più elevato di persone nel rispetto dei limiti imposti dal distanziamento sociali in materia di disposizioni anticovid-19.

L’ufficio è dotato di uno sportello in grado di offrire alla clientela tutti i prodotti e servizi di Poste Italiane sia postali sia di natura finanziaria. L’ufficio postale aperto al pubblico nei giorni lunedì, martedì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.