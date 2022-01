Castenedolo: brucia la casa, tutti salvi

(red.) L’incendio è scoppiato attorno alle 11,45 del mattino di questo venerdì a Castenedolo in un appartamento situato in una palazzina di via Leopardi 8. All’interno era presente il proprietario, un pensionato di 73 anni che vi abita con la moglie, che in quel momento era fuori. Fortunatamente l’uomo è riuscito ad abbandonare l’edificio prima che il rogo diventasse pericoloso.

Le cause dell’incendio, che ha reso inagibile l’immobile, sono all’esame dei vigili del fuoco. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.