Rogo a Castelcovati, brucia il tetto di una palazzina

(red.) Rogo, nella giornata di ieri, mercoledì 12 gennaio, a Castelcovati, in provincia di Brescia. Per cause ancora da chiarire, il tetto di una palazzina abitata ha prerso fuoco, intaccando in pochi istanti anche il piano superiore dell’abitazione. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno lottato a lungo con le fiamme prima di avere la meglio. Ingenti i danni allo stabile, ma nessun fortunatamente nessun ferito.