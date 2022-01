Castel Mella, venduto il sito della ex Metalli Capra

(red.) L’area su cui sorgeva la Raffineria Metalli Capra, a Castel Mella (Brescia), e nella quale sono conferite oltre 80mila tonnellate di scorie metalliche contaminate da Cesio137, è stato acquisito dalla Green Mass Logistic (gruppo Intals) di Milano per 9 milioni e 460mila euro, al ribasso del 25% su una base d’asta di 12,6 milioni.

Per il sito di Montirone, che era stato valutato per 3,3 milioni di euro, si attende una risposta il 20 gennaio da parte dei curatori fallimentari, quando l’atto sarà sottoscritto davanti al notaio e si conoscerà l’acquirente, che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere la Menoni Metalli di San Zeno Naviglio.

La prima gara a febbraio, con una base d’asta di più di 24 milioni, era andata deserta, ugualmente la seconda. Il terzo tentativo, lo scorso 27 dicembre, è andato invece a buon fine.

Alla fine di agosto 2021, la notizia che oltre 6 milioni di euro sono stati messi a disposizione dal Governo (Ministero della transizione ecologica, Mite), per la messa in sicurezza dei siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi bresciani.

Un risultato ottenuto dal prefetto di Brescia, Attilio Visconti, dopo una lunga trafila burocratica durata anni e che, grazie alla tenacia del rappresentante dello Stato, ha permesso anche alla Metalli Capra di Capriano di essere tra i beneficiari. Insieme al sito della Bassa Bresciana (che comprende anche Castel Mella e Montirone, i fondi sono destinati a Iro ( Industrie Riunite) di Odolo, alla Service Metal Company di Mazzano, all’Alfa Acciai di Brescia, e per la Cagimetal .

Complessivamente, dunque, a Brescia, sono stati destinati fondi per un ammontare di 6.125.830 euro. Soldi che, però, non saranno a fondo perduto come si credeva in un primo momento, ma si tratta di un “prestito” che le aziende attive sui siti interessati dovranno rimborsare. Le somme verranno accreditate entro la fine dell’anno ai Comuni e, per questo motivo, verranno stipulati setti distinti accordi di programma, e, insieme a ciò, anche l’azione di rivalsa nei confronti delle aziende interessate alla bonifica.