Gambara, fiamme divorano appartamento: famiglia sfollata

(red.) Paura a Gambara (Brescia) per un incendio che distrutto un’abitazione in via Monte Grappa.

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 20 di martedì in un appartamento su due piani, contiguo ad altre edifici che, fortunatamente, non sono stati toccati dalle fiamme.

Lo stabile è stato dichiarato inagibile: la famiglia che lo abita ha dovuto trascorrere la notte fuori casa. Nessuna persona è rimasta intossicata nè ferita.

Sul posto, per domare il violento rogo, le squadre dei vigili del fuoco volontari di Verolanuova, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Ancora al vaglio le cause dell’incendio.