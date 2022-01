Brandico, in fiamme il salumificio Greci

(red.) Poco prima delle 8 del mattino di questo martedì 4 gennaio 2022 un incendio è scoppiato all’interno della macelleria – salumificio Greci di via Roma 28 a Brandico, nella Bassa Bresciana.

Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero preso origine dalla cucina, aggredendo una parete di cartongesso e in pochi minuti si sono propagate nel laboratorio situato al piano rialzato dell’edificio, attaccando poi anche il piano superiore dove si trova un’abitazione.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo lavorando alcune ore. Non ci sono stati feriti o intossicati tra le persone presenti, ma i danni subiti dalla struttura sono stati ingenti. Una vistosa colonna di fumo visibile in tutti i dintorni ha attirato sul posto anche moti curiosi.