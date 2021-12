Bagnolo Mella, malore improvviso: muore una 16enne

(red.) E’ morta a soli 16 anni, stroncata da un malore improvviso che non le ha dato scampo, lasciando famiglia, parenti, amici e l’intera comunità di Bagnolo Mella sotto choc.

E’ deceduta agli spedali Civili di Brescia, mercoledì 29 dicembre, Carlotta Cozzi, studentessa del Golgi, che abitava con i familiari nel paese della Bassa Bresciana.

La ragazza si è sentita male martedì, mentre si trovava in casa, ed è stata trasferita d’urgenza, in condizioni gravissime, al nosocomio cittadino, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per ridurre un’estesa emorragia cerebrale.

Nonostante gli sforzi dei medici, la 16enne, colpita da un aneurisma cerebrale, non è riuscita a sopravvivere.

La sua prematura scomparsa, grazie alla generosità dei genitori che hanno autorizzato l’espianto degli organi, si è trasformata in speranza per altre persone malate, in attesa di un trapianto.

I funerali di Carlotta sono fissati per venerdì 31 dicembre alle 15 presso la Basilica della Visitazione a Bagnolo Mella.