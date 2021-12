Montichiari, le greggi si mescolano: rissa a colpi di bastone

(red.) Si sono presi a bastonate perchè le loro greggi da 2mila pecore ciascuna si erano mescolate tra loro, incontrandosi nelle campagne di Montichiari, nel bresciano.

Protagonisti della violenta rissa due coppie di pastori, entrambe composte da padre e figlio, una della Valsabbia e una di Calvisano, che si sono scontrare (è il caso di dirlo) nella Bassa bresciana, nella tarda mattinata di lunedì 27 dicembre.

All’origine del contendere il fatto che alcune pecore dell’uno e dell’altro gregge si erano mescolate fra di loro e ogni coppia ne rivendicava la proprietà.

Per sedare la zuffa sono intervenuti i carabinieri di Desenzano del Garda e la polizia locale. I contendenti sono stati soccorsi da due ambulanze e trasferiti in ospedale per le cure mediche. Ad avere la peggio un ragazzo di 25 anni che è stato ricoverato. I due gruppi di ovini sono stati poi separati con reti.