Manerbio, 19enne ubriaca: scatta il codice rosso

(red.) Paura per una 19enne che aveva alzato un po’ troppo il gomito e per la quale era scattato il codice rosso.

E’ accaduto nella notte tra Natale e Santo Stefano a Manerbio, nella Bassa Bresciana, attorno alle 3.

La giovane, che presentava sintomi da intossicazione etilica, è stata soccorsa dal personale dell’ambulanza lungo la Provinciale 64 e poi trasferita in ospedale. Inizialmente le condizioni della 19enne sembravano piuttosto gravi, poi il livello di emergenza è stato declassato a giallo.