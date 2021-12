Alfianello, ancora un raid vandalico la notte della Vigilia

(red.) Non c’è pace ad Alfianello, nel bresciano, dove la mano di ignoti vandali ha (nuovamente) colpito.

Questa volta, dopo quanto già avvenuto ai danni degli Speed Check, danneggiati per due volte, e alla tomba di famiglia del sindaco Matteo Zani, sono state presa di mira le auto parcheggiate in strada, cui sono stati forati gli pneumatici.

E’ accaduto la notte della Vigilia di Natale in via Mazzini, nel centro del paese.

Danneggiata anche la vettura di una dipendente comunale. E nel paese bassaiolo crescono non soltanto la rabbia e l’amarezza, ma, ora, anche la paura per la serie di azioni ignobili che vengono perpetrate da tempo.