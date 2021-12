Corzano, brucia sterpaglie e rimane ustionato

(red.) Poteva trasformarsi in tragedia una “banale” operazione di bruciatura di sterpaglie nel corso della quale un 43enne è rimasto ustionato al volto.

E’ accaduto nella serata di martedì 21 dicembre in una cascina di via Manzoni a Corzano (Brescia): l’uomo aveva appiccato il fuoco alle erbacce e ad alcuni rifiuti quando, per cause in fase di accertamento, le fiamme hanno raggiunto le taniche contenenti il combustibile.

Ne è scaturito un boato che ha fatto temere il peggio a chi si trovava in quel momento nell’azienda agricola: il 43enne è stato raggiunto dalle fiamme al volto ed ad un braccio, riportando ustioni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i carabinieri della stazione di Trenzano e i Vigili del Fuoco di Orzinuovi che hanno spento il rogo.

Il ferito è stato curato sul posto e poi trasferito in ospedale in codice giallo.

Ancora al vaglio degli uomini dell’Arma la dinamica dell’infortunio.