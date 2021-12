Montichiari, scontro auto-camion: grave bimbo di 6 anni

(red.) Un grave incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba a Montichiari (Brescia) sulla strada provinciale 668.

A rimanere coinvolti due mezzi: un’ auto e un camion.

In condizioni critiche un bambino di 6 anni, che, al momento dei soccorsi, era in arresto cardiocircolatorio.

Rianimato sul posto è stato poi trasferito in codice rosso al Civile di Brescia. Il minore sarebbe in gravi condizioni, ma stabile.

Ferito agli arti inferiori, invece, il conducente del veicolo, un 50enne, ricoverato in codice giallo.

Il sinistro è avvenuto alle 6. Sul posto sono intervenute due ambulanze, altrettante automediche, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Montichiari per i rilievi del caso. Ancora da accertare la dinamica dello schianto.