Pontevico, tracciamento familiare sul contagio variante Omicron

(red.) A Pontevico è stato isolato il primo caso di variante Omicron nel bresciano, e, forse già nelle prossime ore, il comune bassaiolo potrebbe emettere un’ordinanza a firma del sindaco Alessandra Azzini, con norme più restrittive in vista delle festività natalizie.

La 50enne che ha contratto il Covid 19 nella sua variante più recente, quella sudafricana, si trovava già in quarantena perchè una delle figlie, studentessa in un istituto superiore del cremonese, era risultata positiva al Covid. Dopo l’esito del tampone molecolare a cui i era sottoposta su consiglio del medico di base, la donna è risultata positiva al coronavirus. Ora Ats Brescia sta attendendo gli esiti della genotipizzazione virale sui tamponi dei familiari, così da verificare se altri componenti il nucleo familiare abbiano contratto la variante Omicron. La 50enne non risulta abbia effettuato viaggi all’estero.

Il primo cittadino ha rassicurato la popolazione di Pontevico affermando che non vi è alcun allarme, ma che occorre continuare a rispettare le misure anti Covid. L’83% dei residenti in paese ha effettuato la copertura vaccinale con la seconda dose, il 29% anche quella con la terza.