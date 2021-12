All’Ambito 9 Bassa Bresciana il marchio Cad, Comunità Amiche della Disabilità

(red.) L’Ambito 9 Bassa Bresciana – Azienda territoriale per i Servizi alla Persona – può fregiarsi del marchio Cad, Comunità Amiche della Disabilità, grazie alla partecipazione al progetto pilota promosso dalle Fondazioni Asm, Congrega della Carità Apostolica e Villa Paradiso con la collaborazione di Sidin– Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo.

Il marchio Cad nasce da una ricerca sui requisiti che consentono ad un territorio di sostenere al meglio le persone con disabilità e di generare progetti di vita per tutti. Attraverso la definizione di precisi standard di riferimento, le comunità possono ottenere uno straordinario strumento di conoscenza e di valutazione della propria capacità inclusiva: un approccio che va oltre interventi terapeutici e offerta di servizi e diventa sostegno a valori, desideri e aspettative. In questo senso il progetto si propone come leva di cambiamento sociale. “Scattare una serie di fotografie che riprendano fragilità e risorse permette ad un territorio di guardarsi allo specchio e capire dove poter migliorare” ha commentato Felice Scalvini, presidente di Fondazione Asm.

A porsi davanti all’obiettivo e sperimentare per primo questo progetto sono stati i 20 comuni riuniti nell’Ambito 9: al termine della fase preliminare, dopo l’analisi dei dati e degli indicatori curata dalla società scientifica, la presidente Maria Carlotta Bragadina ha ricevuto il marchio di “Comunità Amica dalla Disabilità”. A consegnare l’attestato il presidente di Sidin, Marco Bertelli, durante la cerimonia di presentazione e del lancio del progetto ad altri territori tenutasi presso MO.CA. alla presenza di Maria Luisa Scattoni, rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità e di Roberto Speziale presidente Anffas, entrambi convinti delle potenzialità che possono derivare da una conoscenza adeguata dei territori per interventi più mirati.