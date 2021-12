Leno, farmacista no vax (sospeso) al lavoro: denunciato

(red.) Un farmacista di Leno, nel bresciano, sospeso dal lavoro perchè non vaccinato, è stato sorpreso al lavoro al bancone del negozio, di cui è titolare.

Ad accertare la posizione irregolare del farmacista i Nas dei carabinieri che hanno effettuato, d’intesa con il ministero della Salute, una serie di controlli a tappeto volti a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, come, appunto, tra gli altri, i farmacisti.

In tutto il territorio nazionale, sono stati controllati 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati e verificate circa 4.900 posizioni relative a medici, dentisti, farmacisti, veterinari, infermieri e altre figure sanitarie, con l’accertamento di 281 situazioni irregolari.

I controlli, effettuati anche nel bresciano, hanno portato il Nucleo antisofisticazioni a verificare che, presso una farmacia di Leno, il titolare, sebbene sospeso in quanto non ancora vaccinato, era regolarmente al lavoro, somministrando farmaci e prodotti ai clienti. Stessa situazione per altri 12 farmacisti, in città ed in provincia, tra titolari e dipendenti, già sospesi dall’ordine professionale per non essersi sottoposti all’obbligo di vaccinazione anticovid, che sono tutti stati denunciati presso l’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di “Esercizio abusivo della professione sanitaria”, in quanto sospesi dall’Ordine professionale.

Nel bresciano ha fatto scalpore il caso della farmacia di Milzano, chiusa perchè i titolari non erano vaccinati e poi riaperta con un nuovo direttore Stessa situazione si è verificata a Cimbergo e Paspardo, con la chiusura per alcuni giorni del presidio farmaceutico, poichè la farmacista titolare non aveva ancora effettuato la copertura vaccinale.