Montichiari, finti operai e (fasullo) vigile truffano anziana

(red.) Si sono finti operai del servizio idrico, coadiuvati da un (altrettanto fasullo) agente della polizia locale, con tanto di divisa. Uno stratagemma che ha convinto un’anziana signora di Montichiari, nel bresciano, ad aprire la porta ai truffatori che le hanno portato via gioielli ed i ricordi di una vita.

E’ accaduto in via Martin Luther King: l’anziana, quando i sedicenti addetti idrici le hanno bussato alla porta, si è mostrata diffidente e non ha aperto. La coppia di malviventi è quindi tornata con un complice, travestito da vigile, il quale ha detto alla signora che, se non si fosse sottoposta ai controlli, sarebbe incorsa in una multa.

Una “minaccia” che ha convinto l’anziana a fare entrare il terzetto nella propria abitazione, dove, in quel momento, era sola. Dopo avere finto di controllare i rubinetti facendole aprire l’acqua calda, i tre truffatori si sono dileguati, non prima di avere messo le mani sui gioielli e sul denaro che la donna custodiva. Sul caso indagano i carabinieri.