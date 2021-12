Alfianello, nuovo raid vandalico: imbrattati gli autovelox

(red.) Alfianello presa di mira dai vandali. Ancora un raid, dopo lo sfregio alla tomba di famiglia del sindaco Matteo Zani, è avvenuto nel paese della Bassa bresciana dove, ad essere (nuovamente) presi di mira, sono stati gli autovelox.

Gli speed check, che erano appena installati, dopo la sostituzione di quelli imbrattati in precedenza, nella notte tra giovedì e venerdì, sono stati “colorati” con una bomboletta spray nera.

Lo sconcerto, in paese, per la sequenza di episodi, è palpabile. Le forze dell’ordine ipotizzano che questa serie di episodi siano riconducibili alla stessa mano (o, più probabilmente, a due persone distinte) e le indagini sono serrate.

Il primo cittadino ha annunciato un’implementazione dei sistemi di videosorveglianza in paese, sfruttando, vista l’urgenza legata ai continui raid, le risorse comunali.