Vendetta di sangue per una relazione clandestina: tre in manette

(red.) I fatti per i quali sono accusati sono avvenuti nella Bergamasca, ma la vicenda è maturata negli ambienti della comunità indiana della Bassa bresciana. Hanno voluto punire un connazionale per aver avuto una relazione clandestina con la moglie di uno di loro, così hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva. In manette con l’accusa di aver sequestrato, picchiato a sangue e infine lasciato agonizzante per la strada un connazionale sono finiti nella prima mattina di questa domenica tre indiani. Ad arrestarli per un fatto che ha le sue diramazioni tra le province di Brescia, Bergamo e Milano il 25 novembre dell’anno scorso sono stati i carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, in collaborazione con i colleghi di Brescia e di Verona.

L’aggressione e la rapina si sono verificati, dicevamo, la mattina del 25 novembre 2020 tra Cassina dè Pecchi (provincia di Milano) e Isso (provincia di Bergamo) e la vittima è un 32enne di origine indiana residente a Brescia. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip di Milano Lidia Castellucci su richiesta del pm Antonio Cristillo, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Treviglio.