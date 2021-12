Aviaria, altri casi in allevamenti a Pavone, Milzano e Pralboino

(red.) Due allevamenti avicoli contagiati a Pavone Mella, uno a Milzano e uno a Pralboino. Dopo il caso di aviaria di San Gervasio, dove sono scattati anche abbattimenti preventivi in via precauzionale, per altri quattro allevamenti della Bassa bresciana è scattata la disposizione dell’Ats che ha ordinato il sequestro e lo sterminio di migliaia di volatili. Sono state 27mila le anatre abbattute tra Pavone e Milzano, mentre a Pralboino la malattia è stata rilevata in un allevamento di polli. Ora l’Ats tiene sotto sorveglianza anche i comuni di Gottolengo, Alfianello e Cigole. E il monitoraggio è attento da parte sia delle autorità sanitarie sia di quelle municipali.