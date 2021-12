Pavone Mella, inquinava terreni e acqua: sanzionata azienda

(red.) Ammonta a 20mila euro la multa comminata ad un’azienda riconosciuta responsabile dell’inquinamento di terreni e corsi d’acqua a Pavone Mella, nel bresciano.

La ditta sversava materiale edilizio, sia solido che liquido nelle sorgive.

A denunciare l’inquinamento diversi cittadini che hanno così dato il via all’attività di indagine svolta da forze dell’ordine, Arpa e Procura: accertate le gravi violazioni in materia ambientale, effettuate su un’area di circa 200 metri quadrati, all’azienda è stata imposta la bonifica del terreno contaminato, un’operazione che le ha evitato una sanzione dal punto di vista penale, ma non da quello economico.