Ospitaletto, ritrovato il 17enne che si era allontanato da casa

(red.) L’annuncio arriva dalla pagina Facebook del Comune di Ospitaletto (Brescia): “Possiamo darne conferma, Daniele è stato rintracciato e sta bene.

Grazie a tutti per il supporto, l’attenzione e la premura per il giovane 17enne”.

Il ragazzo, che era scomparso da casa nella giornata di mercoledì, non si era recato a scuola e non aveva fatto rientro in famiglia in serata, facendo scattare l’allarme e le ricerche. Un appello al giovane affinchè desse sue notizie e facesse ritorno a casa era stato lanciato anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”. Una vicenda che si è conclusa con il lieto fine.