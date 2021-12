Massardi (Lega): “Giornata disabilità, a Pontoglio nuovo parco giochi inclusivo”

(red.) In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, l’amministrazione comunale di Pontoglio (Bs) inaugura il nuovo parco giochi inclusivi realizzato grazie anche al contributo di 30 mila euro di Regione Lombardia. “Si tratta di una iniziativa lodevole che intende adeguare e rendere fruibili anche a bambini e ragazzi con disabilità i giochi e gli spazi pubblici all’aperto. Lo scopo è quello migliorare la qualità della vita e l’accesso a tutti i servizi alle persone diversamente abili”, spiega il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale Floriano Massardi, presente all’inaugurazione presso il Parco dei Gialli a Pontoglio.

“Regione Lombardia”, ricorda Massardi, “ha stanziato lo scorso mese di novembre 58 milioni di euro per il biennio 2022-2023 a favore dell’occupazione delle persone disabili, categoria a cui la Regione ha sempre dedicato grande attenzione. Un’azione incisiva rivolta alla filiera dell’istruzione, formazione professionale e lavorativa che interesserà soprattutto i giovani con disabilità riqualificare questi spazi è diventato ancora più importante nella fase di graduale ritorno alla normalità, ringrazio quindi l’Amministrazione di Pontoglio per questo nuovo parco giochi inclusivo”.