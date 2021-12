Si cerca Daniele, 17enne scomparso da Ospitaletto

(red.) Sono ore di angoscia ad Ospitaletto, nel bresciano, per la famiglia di Daniele Moisei, 17enne scomparso nella mattinata di mercoledì 1 dicembre mentre si recava a prendere il pullman per andare a scuola, dove non è mai arrivato, e che non ha poi fatto rientro a casa.

Nella serata di mercoledì è stata presentata denuncia di scomparsa ai carabinieri e la mamma del ragazzino è comparsa nella puntata di “Chi l’ha visto”, facendo un accorato appello al figlio perchè rientri. Il 17enne, alto 1,68, corporatura snella, ha gli occhi azzurri e i capelli castano chiari ricci.

Sarebbe stato avvistato nella mattinata di mercoledì al supermercato Il Gigante di Erbusco.

L’appello per rintracciare Daniele è stato lanciato anche sui social con la richiesta di contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamento.