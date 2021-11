Pontevico, prodotti scaduti e sporcizia: chiuso un negozio alimentare

(red.) La Polizia Locale dell’Unione di Pontevico e Robecco con Alfianello e la Polizia Locale Montorfano hanno messo i sigilli ad un’attività artigianale del centro storico del paese della Bassa bresciana.

Gli agenti hanno rilevato gravi violazioni igienico- sanitarie nei locali di vendita e in quelli di lavorazione degli alimenti, compresa la presenza di umidità sulle pareti e la carenza di aereazione dei locali. Decine i prodotti scaduti (anche da oltre un anno) immagazzinati, tra cui farine per la lavorazione degli alimenti, panificazione e farine in vendita al dettaglio, bevande, spezie e alimentari di varia tipologia riposti sugli scaffali.

Non solo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di attrezzature e strumenti di lavoro sporchi e privi di manutenzione.

Alcuni elementi contenuti nel congelatore erano privi di etichetta indicante le informazioni obbligatorie come la tipologia, la data di scadenza e di conservazione. Alcuni prodotti esposti, poi, non presentavano l’etichetta in lingua italiana, così come prevede la normativa.

Inoltre, sui prodotti a scaffale mancava l’indicazione del prezzo, così come la provenienza dei prodotti ortofrutticoli e degli orari di apertura e chiusura della rivendita.

Riscontrate le violazioni anche al manuale “HACCP” , i cui dati verranno sottoposti ad Ats per la eventuale sospensione dell’attività. La multa elevata è di 18.500 euro.