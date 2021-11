Milzano, nuovo direttore: riapre la farmacia

(red.) Riapre, dopo una chiusura di due settimane, la farmacia di Milzano, nella Bassa bresciana, la cui chiusura era stata disposta da Ats perchè i tiotlari non erano vaccinati, in contrasto con quanto dettato dalle linee del governo che impongono, per sanitari e per chi opera in ambito medico (quaindi anche i farmacisti) l’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid19.

E’ stato nominato un nuovo direttore d’esercizio (vaccinato) ed il presidio potrà dunque riaprire i battenti lunedì 19 novembre.

Soddisfazione per la riapertura della farmacia è stata espressa dal sindaco Massimo Giustiziero che ha rilevato come il presidio farmaceutico sia l’unico presente sul territorio e la chiusura ha provocato disagi soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, gli anziani in particolar modo.

Situazione analoga si è verificata a Cimbergo e Paspardo dove farmacia e dispensari sono rimasti chiusi tre giorni perchè la titolare non era vaccinata. Trascorso questo lasso di tempo il presidio è stato riaperto, una volta assolti, da parte della dottoressa, gli obblighi previsti dalla legge.