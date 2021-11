Sul camion oltre 2 tonnellate di carne conservata male

(red.) Due camion pieni di carne destinata a rivendite della Bassa bresciana, fermati per un controllo specifico sul territorio dalla Polizia stradale di Montichiari in collaborazione con personale di Ats Lonato-Montichiari, viaggiavano senza rispettare le norme igienico sanitarie.

Al momento del controllo è stato infatti riscontrato che i due veicoli, partiti da Calcinato e che trasportavano complessivamente 2080 kg di carne fresca proveniente dalla macellazione di pollame, che richiedeva una temperatura tra 0° e 4° gradi, trasportavano la merce ad una temperatura di 13°e kg 17° C mentre la carne di pollame surgelata, anziché alla temperatura di -18°, veniva invece trasportata a +4° C, omettendo di rispettare le norme igienico sanitarie.

Per entrambi una sanzione pecuniaria (ai sensi dell’art 6 del DLG 193/2007- reg.(CE)853/2004) ed il vincolo, imposto dal sanitario, ad analizzare la merce per la verifica dell’idoneità del prodotto e la distruzione della stessa.

Questo ha consentito alla Polizia Stradale di evitare la commercializzazione di quintali di merce deperibile con tutte le immaginabili conseguenze per la salute pubblica.