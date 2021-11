Manerbio, rapina alla sala slot: via con l’incasso

(red.) Paura a Manerbio dove, alle 4 di sabato 20 novembre, un rapinatore solitario, travisato in volto e armato di coltello, ha messo a segno un colpo alla sala slot in via San Martino del Carso.

Dopo avere minacciato la dipendente con la lama, si è impossessato del contenuto del registratore di cassa, circa mille euro, fuggendo poi in sella ad una bicicletta. Complici il buio e l’orario, del malvivente si sono perse le tracce. Indagini in corso da parte dei carabinieri.