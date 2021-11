Borgo San Giacomo, rubano elettricità: sei denunce

(red.) Denunciate per furto aggravato di energia elettrica. Nei guai sei persone, che, manomessi i contatori del condomino in cui risiedono con le rispettive famiglie, “succhiavano” la corrente allacciandosi direttamente alla rete elettrica.

A svelare il sistema truffaldino è stato un incendio scaturito proprio nel vano in cui sono riposti i contatori della palazzina e divampato lo scorso 10 novembre. I vigili del fuoco, terminato l’intervento di spegnimento delle fiamme e per la messa in sicurezza dello stabile, avevano accertato che il rogo era scaturito proprio dal quadro elettrico.

I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i tecnici della società elettrica hanno potuto così appurare l’allaccio irregolare con cui sei appartamenti (su otto) attingevano l’energia elettrica, oltre al fatto che l’incendio era legato all’eccessivo consumo della stessa che aveva sovraccaricato l’impianto.