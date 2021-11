Pontevico, sacerdote No Vax ricoverato in terapia intensiva

(red.) E’ stato ricoverato e intubato nella terapia intensiva all’ospedale Civile di Brescia per Covid uno dei sacerdoti in servizio presso la parrocchia dei Santi Tomaso e Andrea Apostoli di Pontevico. Non si tratterebbe di una notizia se non fosse che il prete 59enne è conosciuto come No Vax e le sue posizioni sono note, tanto che il religioso, come scrive il Corriere della Sera nella sua edizione bresciana, ha spesso cercato di convincere altre persone a non effettuare la vaccinazione.

Il prete contagiato ha officiato l’ultima messa il 2 novembre, giorno dei Morti. E probabilmente stava già male perché, secondo il racconto di alcuni fedeli, parlava a fatica e appariva stanco. Poi è stato ricoverato e ora la preoccupazione del paese è rivolta alle persone che avevano avuto contatti con lui: oltre a celebrare le funzioni è anche confessore e non mancava di recarsi a casa di malati, anziani e nelle case di riposo per distribuire la comunione.

A Pontevico ci sono pessimi ricordi in materia di Covid-19 anche perché all’inizio della pandemia proprio nel comune della Bassa si è sviluppato il primo focolaio del Bresciano, che ha colpito la cooperativa Il Gabbiano.

Peraltro la posizione della diocesi di Brescia sui vaccini è molto netta: il vescovo ha infatti invitato tutti i sacerdoti a vaccinarsi.