Carpenedolo, sparano alla lepre ma feriscono due donne nel vivaio

(red.) Lunedì mattina alcuni cacciatori hanno sparato vicini, decisamente troppo vicini a una serra di Tezze di Carpenedolo. Le doppiette erano sulle tracce di una lepre che è stata colpita, peccato che insieme con l’animale siano state ferite, sia pure non gravemente, due donne che si trovavano all’interno del vivaio Ferrari che vende piante e fiori.

E’ accaduto poco prima delle 10 del mattino di lunedì e le due signore, una 57enne e una 44enne residenti in paese, sono state raggiunte dai pallini delle fucilate mentre si trovavano all’interno della serra. La più giovane è stata colpita di striscio ed è stata ricoverata a Manerbio, mentre un pallino si è conficcato nella gamba della più anziana, che è stata trasportata con l’elicottero al Civile di Brescia in codice giallo.

I colpevoli? Due cacciatori di Carpenedolo, un 70enne e uno di dieci anni più giovane entrambi in regola con le licenze e i permessi, che, con i carabinieri, si sono giustificati con il fatto di essere impegnati in una battuta di caccia alla lepre.

Però non avevano rispettato la distanza di sicurezza: così le licenze e le armi, due fucili calibro 12, sono state sequestrate. Ora la parola passa all’autorità giudiziaria.

Pare che non sia la prima volta che si verificano episodi di questo genere e i residenti sostengono di aver segnalato in passato il fatto che ci sono cacciatori che non rispettano la distanza minima dai fabbricati imposta dalla legge.