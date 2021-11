Calcinato, rogo nella notte: brucia la discarica Specialrifiuti

(red.) Un incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì nella discarica della SpecialRifiuti di via Vighizzolo a Calcinato ha messo in apprensione la popolazione del paese e in parte quella del confinante comune di Montichiari. Il rogo si è sviluppato poco prima della mezzanotte, provocando una colonna di fumo e un odore aspro e fastidioso per la respirazione che ha invaso la zona.

L’allarme alla centrale operativa è arrivato intorno alle 23,50 e sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia con le autobotti e la cosiddetta kilolitrica, in grado di trasportare 27mila litri d’acqua, con i volontari di Orzinuovi e Desenzano.

Oltre a domare le fiamme, operazione che non ha richiesto molto tempo, i pompieri hanno dovuto lavorare tutta la notte per spostare i rifiuti in modo da mettere in sicurezza la discarica, che si estende per circa 15 mila metri quadrati. Non trattandosi di rifiuti speciali o tossici non è stato necessario l’intervento del personale dell’Arpa.

L’operazione si è conclusa intorno alle 6 del mattino di martedì. Resta da far luce sulle cause che hanno scatenato l’incendio in una zona nella quale l’ambiente e la qualità della vita degli abitanti già subiscono pesantemente la presenza di numerose discariche di rifiuti.