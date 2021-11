Galleria Cucina con le opere di Antikorpo

(red.) Arte e gastronomia saranno i protagonisti della serata evento organizzata da Galleria Cucina, il ristorante di Comezzano-Cizzago (via Restelli, 22/a) che ha fatto del connubio tra gastronomia ed arte la sua cifra stilistica. Il 4 novembre, dalle 18 alle 20, il locale apre le sue porte per presentare le opere esposte da Antikorpo, artista cremonese, bresciano d’adozione.

“Galleria Cucina nasce nel 2018″, racconta lo chef Cristian Provezza. “La nostra filosofia ci porta a proporre una cucina di pensiero, che punta a valorizzare i prodotti che vengono selezionati dopo un’attenta ricerca. Sin dall’inizio abbiamo voluto offrire alla nostra clientela la possibilità di vivere un’esperienza artistica in senso lato, sia per quello che riguarda la parte culinaria, che per la parte espositiva in senso stretto. Un connubio che è sintetizzato nel nome”.

Da qui la scelta di creare sodalizi con giovani artisti che in Galleria Cucina trovano modo di farsi conoscere all’interno di uno spazio molto suggestivo.

Il locale si trova, infatti, in una chiesa sconsacrata, ristrutturata in modo da unire l’eleganza e lo stile dell’antica struttura, di cui sono stati mantenuti pavimento e affreschi, con la freschezza di un locale moderno, che propone una cucina ricercata, tesa a valorizzare le materie prime utilizzate. Il menu di Galleria Cucina spazia da piatti della tradizione riletti in chiave moderna a proposte innovative, anche ispirate alla gastronomia internazionale, con accostamenti inediti.

Fil rouge è l’attenzione rigorosa alla qualità dei prodotti, che si ritrova anche nel menu dedicato alle pizze gourmet, preparate con farine integrali e con abbinamenti originali, che sono parte integrante della proposta di Galleria Cucina. Il tutto è accompagnato dai vini della ricca cantina, fiore all’occhiello del locale, che comprende rinomati vini del territorio, produzioni di nicchia, maison francesi rinomate per la produzione di Champagne.

Nella parte un tempo occupata dalla chiesa e dalla sacrestia sono esposte le opere di Antikorpo, alias Andrea Lanzi, classe 1974, artista che racconta e realizza la sua arte dividendola in due: il mondo del tattoo, in cui si è già distinto diventando un punto di riferimento a livello nazionale, e la produzione artistica più classica tra scultura, pittura e installazioni, in un immaginario dominato dal colore e dalla provocazione.

“Le opere esposte in Galleria Cucina sono dedicate al concetto di Cervello, che come una reliquia è incastonato dentro di noi, che siamo il contenitore”, spiega Antikorpo. Niente provocazioni urlate in faccia, nessun pugno diretto allo stomaco, piuttosto una proposta artistica decisa e mirata, precisa come il lavoro che lo ha visto crescere e che lo sta alimentando a livello artistico e personale.

La presentazione di giovedì 4 novembre sarà ad accesso gratuito, con prenotazione dal link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-antikorpo-in-galleria-cucina-inaugurazione-198843154227, in cui è possibile scegliere uno slot di 30 minuti tra i 4 disponibili dalle 18 alle 20.

Oltre a conoscere gli artisti, si potrà degustare il finger food di chef Provezza: un bon bon di fungo porcino fritto con crema di topinambur, formaggio cremoso di capra e anacardi croccanti, che mette d’accordo vegetariano e non, abbinato con una birra made in Brescia.