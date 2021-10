Chiari si aggiudica l’ Ecohitech Award 2021

(red.) Chiari (Brescia) è vincitrice del premio Ecohitech Award 2021, storico riconoscimento italiano alle eccellenze di aziende ed Enti pubblici per lo sviluppo di soluzioni e progetti innovativi per città più efficienti, più sicure e più vivibili.

Il riconoscimento è stato ottenuto grazie al progetto del nuovo Polo scolastico delle Primarie di viale Mellini, vincitore del premio come “migliore progetto di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile”.

La precedente edizione era stata vinta da Torino. Giunto alla sua 21esima edizione, il premio ha ottenuto il patrocinio dei Ministeri Ambiente, Sviluppo Economico e delle istituzioni territoriali di competenza, oltre a quello di diversi Enti e Associazioni ambientaliste.

La cerimonia di premiazione di questo nuovo importante riconoscimento si svolgerà all’interno di Key Energy – Ecomondo (27 ottobre 2021, Rimini Fiera) al termine di un convegno dedicato alla green e digital transition.