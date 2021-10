Verolanuova, domenica camminata benefica nel Parco Nocivelli

(red.) Parte domenica 31 ottobre a Verolanuova, in provincia di Brescia, la prima edizione della “HallowAirno”: una camminata benefica promossa dall’Associazione Italiana Ricerca malattie Neuro Oncologiche (Airno) per sostenere la ricerca contro i tumori del sistema nervoso.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Verolanuova e Acsi e con il sostengo di Lifebrain, mira a sostenere la ricerca Neuro-Oncologica ed aiutare le famiglie dei pazienti che si trovano ad affrontare la malattia e il percorso, spesso complicato, della riabilitazione.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’attivazione di un servizio ambulatoriale di riabilitazione Neuro-Motoria per il paziente Neuro-Oncologico.

La gara si snoda attraverso tre percorsi all’interno della splendida cornice del Parco Nocivelli:

• una camminata ludico-motoria (non competitiva) di 4 o 8 km;

• una corsa competitiva di 8 km;

• infine, per i più piccoli, negli ultimi 500 metri sarà allestita una “Caccia alle Streghe” per celebrare la festa di Halloween

Lifebrain, che in Lombardia è presente con oltre 65 centri, metterà in palio per tutti i partecipanti 150 gift card con uno sconto del 10% sui servizi di laboratorio fino al 31.01.22. In più, per i 6 vincitori dell’evento, è previsto un check-up gratuito uomo/donna da eseguire presso il nuovo Centro analisi Brescia, in viale Venezia 73.