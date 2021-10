Attacco nucleare, esercitazione bellica a Ghedi

(red.) Si chiama “Steadfast Noon”, l’esercitazione Nato che si sta svolgendo alla base bresciana di Ghedi, una delle sei in Europa, in cui si trovano bombe tattiche nucleari a caduta B61 di proprietà degli Stati Uniti d’America, così come prevedono gli accordi dell’Alleanza Atlantica. A Ghedi ne sarebbero custodite una quindicina.

Si tratta di una simulazione di impiego bellico che, a rotazione, annualmente, viene svolta in una delle sei basi europee: quest’anno, dal 18 ottobre, sono interessate quelle italiane di Ghedi e di Aviano. Le altre si trovano in Germania (base di Büchel), Turchia (Incirlik), Belgio (Kleine Brogel) e Olanda

(Volkel).

Nella simulazione bellica che si sta svolgendo nella base bresciana, i Diavoli Rossi del 6° Stormo si “allenano” con i caccia F16 olandesi ed i Tornado Ids tedeschi.

Un’attività che ha visto, in questi ultimi giorni, il cielo bresciano solcato da diversi aerei con l’obiettivo di assicurare che il ” ‘deterrente nucleare’ della Nato sia protetto, sicuro ed efficiente”.

Un’ esercitazione che serve anche per sondare il livello di preparazione degli addetti, di affiatamento con gli altri gruppi analoghi dislocati nel Vecchio Continente, per verificare la conoscenza delle procedure e l’efficienza dei reparti coinvolti.