Milzano, lite tra ubriachi: spara con il fucile ad aria compressa

(red.) E’ un brutto episodio quello avvenuto nella notte a Milzano, nel bresciano e dove i fumi dell’alcol sono stati il contorno di una rissa conclusasi con alcuni colpi sparati da un’arma ad aria compressa.

La rissa tra due persone sarebbe scaturita per futili motivi all’esterno di un bar in via La Viazzola. I toni, complice qualche bicchiere di troppo, si sono alzati fino al punto in cui un 50enne ha puntato il fucile alla testa di 25enne, premendo il grilletto.

Il ragazzo ha riportato una abrasione ed è stato ricoverato in ospedale a Manerbio in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova che hanno sequestrato l’arma e denunciato il 50enne per lesioni.