Isorella, cisterna di latte si ribalta nei campi

(red.) Uno sversamento, questa volta non pericoloso per l’ambiente, è avvenuto nella mattinata di venerdì 22 ottobre a Isorella, nel bresciano.

Una cisterna carica di latte che era appena stata caricata a Remedello si è ribaltata attorno alle 7 lungo la Sp11, mentre procedeva in direzione di Gottolengo. Per cause in fase di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato finendo sulla carreggiata. Il liquido contenuto è fuoriuscito dalla cisterna, finendo nel campo attiguo.

Nessuna conseguenza grave per i due autisti a bordo del camion: uno di loro è stato precauzionalmente trasferito in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Verolanuova e un’autogru da Brescia, ma l’autocisterna è stata poi recuperata da un’azienda privata.

Il traffico è bloccato lungo la Sp 11 all’altezza dell’ isola ecologica.