Nuvolento, chiude il Caf: titolare denunciato per truffa

(red.) Un lutto familiare ha sconvolto a tal punto il titolare di un Caf di Nuvolento da decidere di allontanarsi, senza avvertire, dal luogo di lavoro, senza restituire nè il denaro incassato per le consulenze nè la documentazione che gli era stata affidata.

L’episodio si è verificato nel paese bresciano, dove i carabinieri sono intervenuti per rintracciare il titolare del Centro assistenza fiscale di via Trento che aveva chiuso i battenti senza fornire alcuna indicazione ai malcapitati clienti (una ventina tra residenti in paese e nelle vicine frazioni) i quali, ora, non sono rischiano di non percepire eventuali rimborsi loro spettanti, ma anche di incorrere in sanzioni del Fisco per omesse dichiarazioni.

L’uomo, uno straniero regolare, è stato rintracciato e denunciato per truffa ed appropriazione indebita. La documentazione è stata restituita a legittimi proprietari.