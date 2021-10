Controlli su lavoro nero e caporalato; cascine della Bassa in regola

(red.) Continuano i controlli dei carabinieri delle Stazioni in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia sui siti produttivi, per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in nero e del caporalato. Questo fine settimana sono state interessate le aziende agricole della Bassa bresciana e i controlli hanno reso un quadro soddisfacente della situazione.

Infatti tutti gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza ed igieniche dei lavoratori hanno dimostrato che le norme erano ampiamente rispettate così come quelle riguardanti la regolarità dell’assunzione e degli orari di lavoro. Una sola contestazione è stata fatta ad un’azienda agricola di Isorella, riguardo la mancanza di comunicazioni sulla presenza di alcune telecamere di sicurezza all’organo preposto, nello specifico all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).