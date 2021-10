Manerbio, trattore contro pullman di studenti

(red.) Avrebbe potuto essere ben diverso il bilancio di un incidente avvenuto venerdì tra un pullman carico di studenti che facevano rientro a casa ed un pesante mezzo agricolo che ha invaso la carreggiata opposta proprio mentre sopraggiungeva il bus.

A rimanere ferito, in modo non grave, solamente il conducente del mezzo pubblico: spaventati, ma fortunatamente senza un graffio, i circa 30 ragazzi dell’istituto scolastico “Capirola” che si trovavano a bordo.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 13,30 in via San martino del Carso a Manerbio, nel bresciano.

Il pullman, che viaggiava verso il paese della bassa provenendo da Leno, si è visto arrivare addosso un trattore che, mentre viaggiava nella direzione opposta, ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi sulla fiancata del bus.

I vetri dei finestrini sono andati in frantumi e le schegge hanno colpito il conducente dell’autobus, un 39enne, che, rimasto contuso e ferito, è stato prontamente soccorso da altri automobilisti di passaggio che hanno assistito allo schianto. Tra questi anche un’infermiera e un soccorritore. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 che hanno constato che, choc a parte, i ragazzi erano tutti illesi.

Sembra che il trattore abbia avuto un guasto, ed il conducente del mezzo agricolo non sia riuscito a mantenerlo in carreggiata, ma le cause del sinistro sono ancora al vaglio. Per consentire i rilievi la strada è stata chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.